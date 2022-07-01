Український форвард пропустить близько трьох тижнів.
Владислав Кулач, ФК Динамо Київ
01 липня 2022, 09:21
Київське Динамо продовжує підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі та кваліфікації Ліги чемпіонів на навчально-тренувальному зборі у Швейцарії. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".
У розташуванні команди Мірчі Луческу відсутній нападник Владислав Кулач, який не може тренуватись через стресовий перелом стопи.
Зазначається, що ця травма непокоїла футболіста кілька останніх місяців.
В даний час Кулач ходить з пресом, який має зняти наступного тижня. Після цього зроблять знімки і якщо все буде гаразд, то реабілітація займе близько 2-3 тижнів.
Минулого сезону Кулач провів лише п'ять матчів, у яких забив один гол.