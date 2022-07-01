Украина

Український форвард пропустить близько трьох тижнів.

Київське Динамо продовжує підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі та кваліфікації Ліги чемпіонів на навчально-тренувальному зборі у Швейцарії. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

У розташуванні команди Мірчі Луческу відсутній нападник Владислав Кулач, який не може тренуватись через стресовий перелом стопи.

Зазначається, що ця травма непокоїла футболіста кілька останніх місяців.

В даний час Кулач ходить з пресом, який має зняти наступного тижня. Після цього зроблять знімки і якщо все буде гаразд, то реабілітація займе близько 2-3 тижнів.

Минулого сезону Кулач провів лише п'ять матчів, у яких забив один гол.