Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Київське Динамо продовжує цикл підготовки до нового сезону, і разом із тим розширює перелік благодійних матчів у рамках європейського турне, за підсумками якого зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.

Четвертим суперником "біло-синіх" стане швейцарська команда Янг Бойз, проти якої Динамо зіграє сьогодні, 5 липня, о 19:30 за київським часом. Гра відбудеться на стадіоні Stade Universitaire Saint-Léonard у місті Фрібур.

На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.

Нагадаємо, у своєму третьому матчі на зборах команда Мірчі Луческу здобула мінімальну перемогу над швейцарським Сьоном (1:0).