Полтавцям протистояв міцний середняк польської Екстракляси — Гурнік Забже.
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07 липня 2022, 18:20
Полтавська Ворскла у рамках підготовки до нового сезону провела свій перший контрольний матч проти польського клубу Гурнік Забже.
У першому матчі під керівництвом Віктора Скрипника полтавці поступилися з рахунком 1:2. Єдиний гол у складі української команди забив один із гравців, який перебуває на перегляді.
Скрипник задіяв у цій грі два різні склади, щоб перевірити ігрові зв'язки на полі та потенціал кожного з гравців.
9 липня Ворскла планує провести одразу два поєдинки, а імена суперників клуб обіцяє назвати пізніше.
Гурнік Забже — Ворскла 2:1
Ворскла (1 тайм): Різник, Яворський, Павлюк, Пердута, Мельничук, Хрипчук, Пуцлін, Козиренко, Сердюк, Кравчук, Степанюк.
Ворскла (2 тайм): Ткаченко, Ізотов, Зайков, Бацула, Крупський, Челядін, Нестеренко, гравець на перегляді, Кулаковський, гравець на перегляді, Черниш.