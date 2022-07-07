Украина

Полтавцям протистояв міцний середняк польської Екстракляси — Гурнік Забже.

Полтавська Ворскла у рамках підготовки до нового сезону провела свій перший контрольний матч проти польського клубу Гурнік Забже.

У першому матчі під керівництвом Віктора Скрипника полтавці поступилися з рахунком 1:2. Єдиний гол у складі української команди забив один із гравців, який перебуває на перегляді.

Скрипник задіяв у цій грі два різні склади, щоб перевірити ігрові зв'язки на полі та потенціал кожного з гравців.

9 липня Ворскла планує провести одразу два поєдинки, а імена суперників клуб обіцяє назвати пізніше.

Гурнік Забже — Ворскла 2:1

Ворскла (1 тайм): Різник, Яворський, Павлюк, Пердута, Мельничук, Хрипчук, Пуцлін, Козиренко, Сердюк, Кравчук, Степанюк.

Ворскла (2 тайм): Ткаченко, Ізотов, Зайков, Бацула, Крупський, Челядін, Нестеренко, гравець на перегляді, Кулаковський, гравець на перегляді, Черниш.