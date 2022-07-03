Украина

Трансфери полтавського клубу очікуються у найближчі 2-3 доби.

У складі полтавської Ворскли виступатимуть легіонери, які приєднуються до команди на навчально-тренувальних зборах. Про це повідомив віце-президент клубу Олег Лисак в інтерв'ю espreso.tv.

За словами функціонера, до розташування полтавців незабаром прибудуть півзахисники Наджееб Якубу та Давид Пуцлін, а також захисник Геко Зайков, який став гравцем клубу минулої зими.

Також Лисак заявив, що Ворскла у найближчі кілька днів підпише контракти з кількома футболістами, зокрема з двома легіонерами та досвідченим українцем.

Щодо ситуації з Артемом Громовим та Денисом Фаворовим, то з ними переговорів не було.

Також разом із основною командою на зборах у Польщі присутні футболісти з колективу U-19.

Раніше повідомлялося, що Громов поїде на збір із Дніпром-1.