Италия

Паоло Б'янко був одним із помічників Роберто Де Дзербі.

Туринський Ювентус оголосив про підписання контракту з тренером Паоло Б'янко, який увійде до тренерського штабу Массіміліано Аллегрі. Про це повідомляє прес-служба "старої синьйори".

Раніше 44-річний фахівець працював у тренерському штабі донецького Шахтаря разом із італійським наставником Роберто Де Дзербі.

За інформацією ЗМІ, Аллегрі особисто контактував з Б'янко, щоб переконати його працювати в туринському клубі. При цьому сам Паоло мав пропозицію очолити Каррарезе, який виступає в італійській Серії С.

Нагадаємо, Б'янко залишив розташування "гірників" після початку війни в Україні проти Росії.