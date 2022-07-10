Украина

29-річний українець змінив Першу лігу на УПЛ.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Агробізнеса Ігорем Курило.

Деталі угоди із 29-річним українцем не розголошуються. У харківському клубі футболіст виступатиме під 17 номером. Для Металіста 1925 це перший літній новачок.

Останні п'ять сезонів Курило провів у складі Агробізнесу, а до цього він захищав кольори Тернополя. В останньому сезоні на його рахунку 20 матчів, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.