Украина

Сергій Лавриненко розповів про фізичні кондиції футболістів.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко прокоментував фізичний стан футболістів після піврічної перерви через вторгнення Росії на територію України.

"Фізично дуже здали хлопці за ці чотири місяці. Видно, що була дуже велика пауза. Тому зараз намагаємося більше працювати над відновленням фізичних якостей.

У кожного було по-різному. Була й зайва вага. Розумію, що хлопці, може, десь і тренувалися, але це було більше, що просто пограли у футбол на маленьких майданчиках, де понад 20 метрів не біжиш.

Тому видно, коли треба бігти більше, коли бігова робота, наскільки футболіст легко переносить навантаження", - наводить слова Лавриненко ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Лавриненко розповів про підготовку своєї команди до нового сезону української Прем'єр-ліги.