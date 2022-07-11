Украина

Перші слова новачка "жовто-синіх" після підписання контракту.

Новачок Металіста 1925 Ярослав Мартинюк прокоментував перехід у харківський клуб.

"Перше за все — дякую за привітання. Погодився я одразу, як тільки з'явилася така пропозиція. Знаю багатьох футболістів тут. З ними безпосередньо зустрічався на футбольному полі або грав у команді одній. Знаю тренера, знаю його вимоги. Тобто мене тут все влаштувало і я погодився приїхати в Металіст 1925.

Металіст 1925 грає у дуже цікавий і швидкий футбол. Тренер вимагає грати швидко, мені подобається такий футбол. Я прийшов, сподіваюсь, що своїми вміннями та досвідом я допоможу цій команді.

Я можу закрити багато позицій, але на позиціях потрібно грати. Я опорний півзахисник, нижній опорний півзахисник. Тобто, відповідаю за відбір м'яча і, будемо так говорити, за конструктив в атаці. Що я можу ще сказати? Вчився у спортінтернаті львівському. Сам родом з Вінницької області. Пограв у багатьох командах в Україні і закордоном і прийшов у сім'ю Металіста 1925.

Увесь період з початку повномасштабної війни проживав на Заході України, там, будемо так говорити, відносно спокійно. Знаю, що зараз дуже багато вболівальників з різних команд зараз воюють на фронті. Це дуже важка ситуація для нашої держави. Надіюся, що в майбутньому ми звичайно, що переможемо. Ми цього всі чекаємо. У мене троє дітей, я можу поїхати з країни. Але я цього не буду робити до переможно кінця. наша держава має перемогти і я маю відсвяткувати з нашою державою.

Враження від тренувального процесу у мене тільки позитивні. Тренер вимагає, тренер підказує. Нам треба було починати. Ми чотири місяці нічого... Ну як нічого, тренувалися самі, але безпосередньо, якщо ми вже знаходимося в команді, то треба налаштовуватися на важку працю" — підсумував 33-річний хавбек.