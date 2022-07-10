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Новачок харківського клубу поділився своїми думками після підписання контракту.

Колишній захисник Агробізнесу Ігор Курило прокоментував свій перехід у харківський Металіст 1925.

"Я дуже задоволений перейти в таку команду, як Металіст 1925. Команда Прем'єр-ліги, я до того не виступав у УПЛ. Дуже хочу допомогти цій команді досягти поставлених цілей у майбутньому сезоні.

Все життя грав на позиції лівого центрального захисника. Свої сильні сторони... Тренер мене побачив, покликав у команду. Він напевно щось у мені помітив. Я дуже радий, що так сталося, що я перейшов сюди.

Взимку вже почали до мене телефонувати, ми почали домовлятися. Я вже тоді задумався всерйоз, щоб перейти в цей клуб. Але з Агробізнесу мене тоді не відпустили. Хотіли компенсацію, але влітку цей трансфер відбувся і я тут.

Я грав у Першій лізі багато разів проти Металіста 1925. Це та команда, яка дійсно старається грати в футбол. Не так, що через довгі передачі, а там попереду, як вдасться. А тут кожен футболіст знає за яку зону він відповідає і мені це імпонує, як футболісту. Гра команди.

Від ранкових тренувань такі собі враження, бо закладається фундамент на весь сезон. Бігова робота, звичайно, не є приємною. А вечірні тренування — це вже в задоволення, з м'ячем працюємо. Поки що втягуюся. Думаю, що все буде добре.

Період від 24-го лютого? Я був удома. Вступив у лави місцевої територіальної оборони. Проходив деякі навчання. Форму, як сказати. Час од часу в футбол бігали. А так щоб тренуватися не було часу і навіть бажання не було. Бо така ситуація в країні, ніхто не знає, що буде завтра. Слава Богу, що футбол повертається. Сподіваємося, що чемпіонат проведеться і все буде добре. Російські окупанти покинуть нас", - наводить слова Курило прес-служба Металіста 1925.

Раніше головний тренер харківського Металіста 1925 Валерій Кривенцов прокоментував початок підготовки команди до старту нового сезону.