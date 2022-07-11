Украина

Комплекс та арена були знищені в результаті авіаударів.

Після вторгнення російських терористів у Україну 24 лютого, постраждало багато футбольної інфраструктури.

Новим зруйнованим стадіоном став Металург у місті Бахмут донецької області. В результаті авіаударів постраждав і спортвний комплекс.

Іноді на стадіоні проходили матчі Першої Ліги, як Авангард — Гірник Спорт у 2020 році, коли клуб з Краматорська не зміг прийняти суперника в себе вдома.

Відзначимо, що у 2012 році арена була реконструйована, адже збудована ще після Другої світової війни. До вторгнення терористів це був затишний стадіон.

Нагадаємо, що ще у березні 2022 року під час чергового обстрілу Чернігова окупанти зруйнували стадіон ФК Десна.