Сильний сторіс в Інстаграмі чернігівців.
Стадіон Гагаріна після російської атаки, ФК Десна
05 липня 2022, 17:15
Футбольний клуб Десна у своєму Інстаграмі розмістив недвузначне фото з полум'яним привітом на адресу російських окупантів. На снарядах видніються цікаві надписи.
Слід відмітити, що у пості відмічено сторінку ультрас "біло-синіх", так як велика частина фанатського руху України наразі захищає нашу Батьківщину зі зброєю в руках.
Нагадаємо, стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому Десна проводила свої домашні матчі, був розбомблений терористичною державою російська федерація і не підлягає реконструкції.