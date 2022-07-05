Украина

Сильний сторіс в Інстаграмі чернігівців.

Футбольний клуб Десна у своєму Інстаграмі розмістив недвузначне фото з полум'яним привітом на адресу російських окупантів. На снарядах видніються цікаві надписи.



Слід відмітити, що у пості відмічено сторінку ультрас "біло-синіх", так як велика частина фанатського руху України наразі захищає нашу Батьківщину зі зброєю в руках.

Нагадаємо, стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому Десна проводила свої домашні матчі, був розбомблений терористичною державою російська федерація і не підлягає реконструкції.