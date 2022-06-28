Украина: Вторая лига

Центральний стадіон Миколаєва на світанку зазнав ракетного удару з боку Росії.

Футбольна інфраструктура України продовжує страждати від російської агресії на території нашої країни.

Сьогодні вранці стався черговий ракетний обстріл Миколаєва і одна з ракет потрапила на місцевий Центральний стадіон. На щастя, обійшлося без жертв.

Поруч із газоном стадіону утворилася вирва шириною близько 15 метрів та глибиною близько 5 метрів. Уламки ракетного снаряда можна побачити поряд.

Зазначимо, що торік на цьому стадіоні пройшли реконструкційні роботи та постелили новий газон із системою підігріву.

На цьому стадіоні виступав місцевий клуб – Миколаїв, який представляє Другу лігу України.

Раніше повідомлялося, що стадіон та інфраструктура Креміня отримали пошкодження внаслідок бомбардування Кременчука.