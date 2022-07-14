Гравець збірної України прокоментував чеговий злочин російських окупантів.
Руслан Маліновський, УАФ
14 липня 2022, 14:04
Півзахисник національної збірної України та італійської Аталанти Руслан Маліновський прокоментував сьогоднішнє влучання російських ракет по центру Вінниці.
"Ви, тварі, відповісте за це!!!!" — написав Руслан у своєму Інстаграмі, додавши англійською хештег зі словами "росія — терористична держава".
На даний момент відомо про 20 загиблих внаслідок чергового теракту російських агресорів. Серед них — троє дітей.