Украина

У черговому контрольному матчі зустрілися дві команди УПЛ.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

У черговому контрольному матчі зустрілися дві команди УПЛ – Кривбас та Інгулець. Обидві команди використовували по два склади у кожному з таймів.

По ходу матчу обидві команди володіли перевагою ігровими відрізками, але все ж таки перемога дісталася команді з Петрово. На 93 хвилині один із новачків Інгульця використав вихід віч-на-віч і відкрив рахунок у матчі.

Кривбас — Інгулець 0:1

Гол: новачок, 90+3.

Кривбас: Кліщук (Сарнавський, 46), Стецьков (Козак, 46), Семенов (Попчук, 46), Зотько (Козак, 46), Опанасенко (Шевченко, 46), Банада (Рябов, 46), Волошин (Понєдєльнік, 46), Хобленко (Кораблін, 46), Хомченовський (Гопкало, 46; новачок, 70), Задерака (Мисляй, 46; Ніколашин, 70), Устименко (Дебелко, 46).

Інгулець: Кучер, Саків, Ченбай, Ковальов, Нагієв, Клименко, Кучеренко, Блізніченко, Запорожець, Одарюк, Стало. На заміни виходили: новачок, Поспєлов, Павлов, новачок, новачок, Блізніченко, Козак, Резепов, новачок.