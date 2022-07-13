Украина

Євген Опанасенко підвів підсумки виїзного контрольного матчу проти Олександрії.

Захисник Кривбасу Євген Опанасенко прокоментував нічийний результат у контрольному поєдинку проти Олександрії (1:1).

"Вийшов дуже непоганий спаринг. Ми забили першими, й в принципі виконували те, про що просив на установці головний тренер. У другому таймі на поле вийшла молодь Кривбасу. Й теж дуже добре зіграли. Були моменти, пенальти могли забити.

Півріччя пройшло без футболу. Усі дуже скучили за грою. Так, усі провели на полі по 45 хвилин, але, сподіваюсь у подальшому будемо грати більше.

У нас підібрався непоганий склад, у всіх є великий досвід виступу в УПЛ. Кривбас — досвідчена команда наразі, вважаю, тому не бачу в цьому ніякої проблеми. Нам потрібно ще трохи часу, аби повністю зігратись й все буде добре. Попереду ще місяць підготовки, тому, впевнений, наша команда буде тільки додавати", — наводить слова Опанасенка прес-служба клубу.

Раніше своїми думками щодо проведеного матчу поділився головний тренер Юрій Вернидуб.