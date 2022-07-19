Україна

Головна тема зустрічі — безпека підготовки й проведення футбольних змагань в Україні.

У київському Будинку футболу відбулася зустріч керівництва УАФ, представників Міністерства молоді та спорту України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, ДСНС, УПЛ та ПФЛ. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головною темою обговорення була безпека підготовки та проведення матчів із поновленням футбольних змагань в Україні.

За словами президента УАФ Андрія Павелка, новий сезон має розпочатися до Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України, якщо при цьому будуть дотримані всі суворі умови всіх заходів безпеки.

"Проведення футбольних змагань під час війни — це не тільки про спорт. Це про демонстрацію безстрашності нашого народу, незламності духу й прагнення до неминучої перемоги у війні за незалежність із російськими окупантами. Це унікальна у світовій історії ініціатива — футбол проти війни в умовах війни, футбол заради миру! Упевнений, що саме футбол дасть додаткову енергію й підсилюватиме віру суспільства в остаточний успіх ЗСУ на всіх фронтах і повне звільнення України. Відновлення футболу стане одним з елементів цієї перемоги", — сказав Павелко.

Учасники зустрічі обговорили різні аспекти безпеки відновлення чемпіонату України, заслухали інформацію щодо вимог до регіонів та стадіонів, на яких планується проведення поєдинків, та домовились координувати зусилля у межах підготовки документу, що регламентуватиме підготовку та проведення матчів. У перспективі цей документ може стати у пригоді для регулювання проведення змагань з інших видів спорту.