Украина

Андрій Павелко висловився про деталі підготовки до старту нового сезону.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував підготовку керівництва українського футболу до старту нового сезону під час воєнних дій у країні.

"Зараз ми відпрацьовуємо фінальну версію протоколів безпеки й старт чемпіонату з нашими клубами, Кабінетом Міністрів, Міністерством молоді та спорту. Є дуже багато важливих питань, з якими ми вперше в житті зіткнулися, щоб проводити футбол у нашій країні під час воєнного стану.

Дуже важливий старт і це відпрацьовується з УЄФА та ФІФА, керівництвом країни, керівництвом військових адміністрацій, спортивної спільноти. Важливо розпочати чемпіонат. Це важливо для хлопців на передовій, для всіх українців. Відчувати, що ми боремось за правду й перемогу заради нашого майбутнього.

Є певний сенс почати всі змагання УПЛ та ПФЛ в дати Дня Незалежності, будемо відпрацьовувати це. Буде дуже символічно для України, всього світу та європейського футбольного середовища, щоб в День Незалежності ми знову дали меседж, що Україна живе, міцна у своїх прагненнях та обов’язково переможе", — наводить слова Павелка ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що сезон в УПЛ розпочнеться 23 серпня.