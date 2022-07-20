Україна

Нова угода з 36-річним українцем розрахована до літа 2023 року.

Минай на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із воротарем Олександром Бандурою.

Нова угода з 36-річним українцем розрахована до літа 2023 року.

Минулий сезон Бандура розпочав у складі львівського Руху, а у січні цього року підписав контракт із закарпатським клубом, але дебютувати не встиг через військове вторгнення Росії на територію України.

Зазначимо, що Бандура досвідчений страж воріт української Прем'єр-ліги. На його рахунку 188 матчів, із яких 57 на нуль.