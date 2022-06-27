Украина

Футболіст підбадьорив українців від час війни з РФ.

Колишній форвард збірної України Роман Зозуля, який вже 8 років займається волонтерською діяльністю, підбадьорює українців під час війни з РФ.

"Чи втомились українці від війни? — Звісно. Адже всі хочуть повернутися додому і жити своїм звичним рутинним, але мирним життям. Нікому, крім схиблених кровожерливих рашистських покручів ця війна не приносить задоволення. Чи втомились наші військові від війни? — Так. Бо щодня втрачати побратимів — це біль, який неможливо заглушити. Але їхня мужність, відданість і сила волі не дозволяють взяти паузу і відпочити від бойових дій.



Чи втомились ми допомагати нашим захисникам? — Ні. Бо там, в пекельних умовах, вони захищають не просто наші домівки. Вони воюють за нашу історію, наше теперішнє, наше майбутнє і наше право на життя.

Мабуть, ми всі десь трохи морально втомлені, фізично виснажені і емоційно загнані. Але, на жаль, це наша реальність. У нас немає іншого "сьогодні" і наше "вчора" остаточно загубилось 23 лютого, але єдиний спосіб забезпечити мирне "завтра" — це боротися. Боротися на усіх фронтах і з усіх сил підтримувати наших воїнів.



Ми хибно вважаємо, що велика війна почалася 24 лютого. Адже вона триває 8 років. І в тому, що рашисти зважилися на повномасштабний наступ — є провина кожного з нас. Бо за ці 8 років ми дозволили собі абстрагуватися від війни на Сході. Тому давайте більше не повторювати цю помилку. Ми маємо пам’ятати, що в той момент, коли в одному домі стало спокійно і тихо, то хтось з наших Героїв заплатив за це своїм життям.



За ці 4 місяці Україна пролила надто багато крові і тепер просто втомитися і абстрагуватися від всього не можливо. Слава ЗСУ", — написав в Instagram футболіст.

Раніше повідомлялось, що Роман Зозуля передав українським бійцям два броньованих авто.