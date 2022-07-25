Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками після спарингу з Дебреценом.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти угорського Дебрецена (0:1).

"Це був хороший для нас спаринг. Була бойова гра, в якій ніхто не хотів поступатися. Дуже багато було боротьби. Радує те, що ми її не програвали. Все ж, далася взнаки різна вагова категорія команд. Ми лише втягуємося в сезон, зіграли третій матч. А Дебрецен вже наступного тижня стартує в чемпіонаті Угорщини. Також в нас була важка дорога. Не всі зуміли відновитися. Тому суперник виглядав свіжіше.

Але загалом я задоволений. Команда намагалася виконувати все, що ми планували. Не вистачало гостроти попереду. Але в обороні, за виключенням декількох моментів, зіграли надійно. Хочеться більше створювати гольових моментів. Над цим і працюватимемо.

Мушу відзначити організацію матчу. Зіграли на шикарному полі, перед вболівальниками. Таких матчів хочеться більше. Матч був благодійним. Усі зібрані кошти підуть на допому українцям, які постраждали від російської агресії", - наводить слова Вірта прес-служба клубу.

Нагадаємо, у попередньому спарингу Верес не зміг обіграти львівські Карпати (1:1).