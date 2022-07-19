Україна

21-річний футболіст повертається до столичного клубу.

Захисник Вереса Алан Ауссі залишив рівненський клуб і повертається до київського Динамо. Про це повідомляє прес-служба клубу.

21-річний українець перебрався до Вереса на початку лютого на правах оренди, але так і не зміг зіграти у складі нової команди через війну в Україні.

Наголошується, що Верес розраховував на футболіста і міг викупити контракт, але війна зламала плани клубу.

Минулого сезону Ауссі провів лише чотири матчі у складі білоруського Торпедо-БелАЗу. На його рахунку один забитий м'яч.