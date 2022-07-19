21-річний футболіст повертається до столичного клубу.
Алан Ауссі, НК Верес
19 липня 2022, 11:16
Захисник Вереса Алан Ауссі залишив рівненський клуб і повертається до київського Динамо. Про це повідомляє прес-служба клубу.
21-річний українець перебрався до Вереса на початку лютого на правах оренди, але так і не зміг зіграти у складі нової команди через війну в Україні.
Наголошується, що Верес розраховував на футболіста і міг викупити контракт, але війна зламала плани клубу.
Минулого сезону Ауссі провів лише чотири матчі у складі білоруського Торпедо-БелАЗу. На його рахунку один забитий м'яч.