Футболіст відтепер буде виступати за львівський клуб.
Дмитро Махнєв та тренер Карпат Андрій Тлумак, Карпати
20 липня 2022, 16:28
Новачок Першої Ліги львівські Карпати на своєму сайті повідомили про підписання чергового новачка.
Їм став захисник Дмитро Махнєв, який залишив рівненський Верес у літнє трансферне вікно.
Поки що невідомо, на який термін підписаний контракт із 26-річним центрбеком. Він буде грати під 19 номером.
"Я щасливий опинитись саме у львівських Карпатах. Обрав "зелено-білих", тому що була зацікавленість від головного тренера. Для мене це було найважливіше. Я впевнений, що тут я отримаю нові емоції та буду зростати у професійному плані. Відразу відчув хорошу атмосферу у команді. Тим паче, що ще давніше знаю Дениса Галенкова.
Звісно, я розумію, що Верес – це клуб з УПЛ, а Карпати гратимуть у Першій лізі. Однак, вважаю, що у цьому випадку варто зробити крок назад, щоб потім зробити три вперед. Карпати – це клуб із особливою ідентичністю, який ставить перед собою серйозні завдання. Я сподіваюсь, що разом з "левами" ми досягнемо нових перемог", — розповів футболіст.