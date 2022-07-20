Украина: Вторая лига

Футболіст відтепер буде виступати за львівський клуб.

Новачок Першої Ліги львівські Карпати на своєму сайті повідомили про підписання чергового новачка.

Їм став захисник Дмитро Махнєв, який залишив рівненський Верес у літнє трансферне вікно.

Поки що невідомо, на який термін підписаний контракт із 26-річним центрбеком. Він буде грати під 19 номером.

"Я щасливий опинитись саме у львівських Карпатах. Обрав "зелено-білих", тому що була зацікавленість від головного тренера. Для мене це було найважливіше. Я впевнений, що тут я отримаю нові емоції та буду зростати у професійному плані. Відразу відчув хорошу атмосферу у команді. Тим паче, що ще давніше знаю Дениса Галенкова.

Звісно, я розумію, що Верес – це клуб з УПЛ, а Карпати гратимуть у Першій лізі. Однак, вважаю, що у цьому випадку варто зробити крок назад, щоб потім зробити три вперед. Карпати – це клуб із особливою ідентичністю, який ставить перед собою серйозні завдання. Я сподіваюсь, що разом з "левами" ми досягнемо нових перемог", — розповів футболіст.