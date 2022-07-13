Украина

Наступним спаринг-партнером рівнян стануть львівські Карпати.

Рівненський Верес продовжує підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

У стартовому матчі на навчально-тренувальних зборах Верес в Оржеві зіграв унічию з юнацькою командою Львова.

Львів'яни першими відкрили рахунок у матчі, забивши на 39 хвилині, а автором голу став Вичижанин. На 55 хвилині у складі рівненської команди відзначився Гайдучик.

Наступний матч Верес проведе проти львівських Карпат. Гра пройде 21 липня.

Верес — Львів U-19 1:1

Голи: Гайдучик, 55 — Вичіжанін, 39.

Верес (1 тайм): Коркодим (Ющишин, 30) — С.Шестаков, Курко, Вовченко (на перегляді), Квасний, Кучеров, Переходько, Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч, Сергійчук (Гайдучик, 30).

Верес (2 тайм): Ющишин (Когут, 60) — Гагун, Гук, Вовченко (Курко, 70), Є. Пасіч (Данилюк, 60), Савошко, Кльоц (Переходько, 70), Кучеров (Гечев, 65), В. Шарай, Панасенко, Гайдучик (М. Шестаков, 60). .

Попередження: Сергійчук, Переходько, Панасенко.