Україна

Хорватський функціонер розповів про нового головного тренера "гірників".

Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна прокоментував прихід Ігора Йовичевича, а також відкинув критику, що донецький клуб "украв" хорватського наставника у Дніпра-1.

"Йовичевич? Його запрошення було ініціативою клубу. Тренер, який своїм стилем підходить Шахтарю. Він показав свою роботу в Дніпрі-1, Карпатах, Динамо Загреб. Він заслуговує бути в Шахтарі".

Про конфлікт з Дніпром-1:

"Та яка реакція? Ми не могли нікого вкрасти, у Йовичевича контракт закінчився 30 червня. Це — єдина правда. Документ може побачити будь-яка футбольна людина, тому ми спокійні.

Не буду опускатися на рівень Дніпра-1, комусь відповідати. Ми – Шахтар, рухаємося лише вперед", — сказав Даріо Срна в інтерв'ю ПроФутбол.

Раніше Юрій Береза прокоментував перехід Ігора Йовичевича до Шахтаря.