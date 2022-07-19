Україна

Юрій Береза поділився своїми думками щодо переходу Ігора Йовічевіча до Шахтаря.

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза прокоментував перехід головного тренера команди Ігора Йовічевіча до донецького Шахтаря.

"Ситуацію у команді досконало знає зараз лише одна людина – Андрій Русол. З 24 лютого усіма справами Дніпра-1 керує він. У тому числі і тимчасово виконує мої повноваження. Команда проходить тренувальні збори та готується до старту у єврокубках, котрі безперечно є найважливішим пріоритетом. Що стосується тренера – то ми шукаємо спеціаліста, який дасть результат одразу. Дніпро-1 повинен досягнути успіху у Європі. Ця вимога дуже обмежує перелік кандидатів, вони попереджені, що у випадку невдачі, другого шансу може не бути.

Читайте також: Мораль і право, або ж Йовічевіч і Шахтар

Ігор Йовічевіч? У середині червня все було нормально, Ігор планував збір з командою та був повинен на нього поїхати у якості головного тренера. Чому він так зробив — я не знаю. Мені він не повідомив, на зв’язок не виходив. Можливо, фактором став Даріо Срна. Можу сказати впевнено, що Йовічевіч – зрадник, а Шахтар та його менеджмент – теж саме визначення, яким я охрестив Йовічевіча у коментарях у Facebook.

Хочу сказати, щоб вболівальники не хвилювались. З командою все буде добре, Русол працює над питанням призначення нового тренера. Є пріоритетний варіант, усього цих варіантів приблизно п'ять, українці. На даний час йдуть перемовини. Думаю у найближчий тиждень питання головного тренера у команді буде закрито", - наводить слова Берези телеграм-канал Дніпрянин.

Раніше повідомлялося, що президент Дніпра-1 образив Йовічевіча через відхід у Шахтар.