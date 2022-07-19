Дніпровський клуб опублікував об'ємну заяву з приводу відходу головного тренера Ігора Йовічевіча до Шахтаря.
СК Дніпро-1
19 липня 2022, 11:49
Дніпро-1 на своєму офіційному сайті опублікував офіційну заяву щодо переходу Ігора Йовічевіча до Шахтаря під заголовком "Nepoštovanje i izdaja від Йовічевіча та підвійні стандарти Шахтаря".
"Дніпро-1 завжди декларував свою цілковиту відданість принципам Fair Play: ми виступаємо за розвиток футболу на засадах взаємоповаги, прозорості та відкритості. При цьому вважаємо, що більшість конфліктних ситуацій можна залагодити шляхом переговорів, але за умови, що сторони не тримають камінь за пазухою і дотримуються елементарних етичних норм.
Розповсюджений термін “наша велика футбольна родина” для нас є не заїждженим штампом, а базою, від якої ми відштовхуємося у відносинах з усіма, хто має відношення до футболу. Проте, у поточній ситуації із колишнім тренером все частіше згадується прислів’я про “у родині не без виродка”.
Ігор Йовічевіч, перебуваючи після початку війни за кордоном разом із сім’єю, у телефонних розмовах з керівництвом заявляв про свої наміри у новому змагальному сезоні продовжити роботу із Дніпром-1.
- Аналогічні заяви тренер неодноразово робив і публічно. Зокрема, 27 травня в інтерв’ю він зазначив наступне: "Мій контракт з Дніпром-1 ще діє, і я бачу себе тренером цього клубу і в майбутньому. З того часу, як все почалося, я отримав багато пропозицій, мені постійно хтось дзвонить, але я всім відмовив, і далі відмовлятиму. Я не можу просто так піти, це було б несправедливо до тих людей, до клубу, до всього, що переживають українці, я не така людина. Мої думки та серце з ними, я вірю, що скоро ми знову будемо разом, гратимемо у футбол і продовжимо там, де зупинилися. Я поки не думаю про те, щоб покинути клуб. Звісно, якщо все це, не дай боже, триватиме, то подивлюся, що буде, але зараз я, безперечно, тренер Дніпра-1 і хочу залишитися".
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Йовічевіч спілкується з керівництвом Дніпра-1 та запевняє у своїй готовності залишитися тренером головної команди на наступний змагальний сезон, у разі, якщо буде прийняте рішення про проведення чемпіонату за кордоном або частково – на заході Україні, у безпечному місці.
Тим часом: Де Дзербі готовий залишитися у Шахтарі за умови, що УПЛ буде проводитись за кордоном. Шахтар “зондує ґрунт” для плану “Б” на випадок відходу Де Дзербі – починає вести перемовини із Йовічевічем.
- Початок червня 2022 року – Йовічевіч спілкується з керівництвом Дніпра-1 та просить надати йому право вибору: залишитись у команді чи піти – в залежності від того, де і в якому форматі будуть проводитись навчально-тренувальні збори та УПЛ. Дніпро-1 ставиться до ситуації з розумінням та до моменту визначеності з місцем проведення і форматом УПЛ відкладає активацію опції одностороннього продовження дії контракту із тренером, яку Йовічевіч та Дніпро-1 передбачили у контракті.
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- Тим часом: План “Б” продовжує перебувати у розробці – Шахтар веде перемовини із Йовічевічем. 6 червня з’являється інформація щодо перемовин Йовічевіча з Шахтарем. Тренер запевняє керівництво Дніпра-1, що інформація фейкова та ніяких перемовин із Шахтарем він не веде, навпаки – готується прийняти команду Дніпра-1 у новому сезоні. Разом з тим просить Дніпро-1 забезпечити максимально комфортні та сприятливі умови для продовження роботи у новому сезоні.
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- Тим часом: Шахтар веде перемовини із Йовічевічем. Дніпро-1 розпочав інтенсивні консультації з Йовічевічем з приводу підготовки до нового сезону: для задоволення потреб тренера йому було запропоновано визначитись з країною, місцем і графіком проведення зборів та домашніх матчів. Йовічевіч просить надати час для вивчення всіх можливих варіантів. Протягом наступних 10 днів керівництво клубу займалося опрацюванням та погодженням із Йовічевічем всіх організаційних, технічних, побутових, спортивних та юридичних питань, пов’язаних з можливим тимчасовим переїздом команди за кордон та проведення там матчів Ліги Європи.
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- Тим часом: Йовічевіч продовжує перемовини із Шахтарем. Доля Де Дзербі у Шахтарі не вирішена, тому Йовічевіч намагається без хірургічного втручання і зайвих вагань збільшити собі м’яке місце, сидячі одночасно на двох стільцях: 1) показати любов та відданість Дніпру-1, запевняючи у своїй готовності очолити команду – на випадок, якщо Де Дзербі залишиться у Шахтарі; 2) показати свою любов та відданість Шахтарю – на випадок, якщо Де Дзербі залишить “гірників”. 15 червня Йовічевіч спілкується із почесним президентом Дніпра-1 Юрієм Березою та вкотре запевняє, що має намір очолити Дніпро-1 у сезоні-2022/23.
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- Тим часом: Шахтар продовжує перемовини із Йовічевічем. 17 червня 2022 року – Дніпро-1 задовільнив всі побажання Йовічевіча щодо організації зборів у Словенії та домашніх матчів у Ужгороді; тренеру необхідно дати остаточну відповідь Дніпру-1. Йовічевіч контактує із керівництвом клубу, “тисне руку” та виражає свою повну готовність очолити клуб. Дочекавшись остаточного підтвердження від Йовічевіча, Дніпро-1 активує односторонню опцію клубу та продовжує контракт із тренером на сезон-2022/23, із підвищенням заробітної плати на 1/3.
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- Тим часом: Шахтар продовжує перемовини із Йовічевічем. Після 17 червня 2022 року Йовічевіч “зникає з радарів” – припиняє відповідати на дзвінки почесного президента Дніпра-1 Юрія Берези, а у текстових повідомленнях Андрію Русолу мотивує своє зникнення зайнятістю та обіцянками зв’язатись найближчим часом.
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- 23 червня 2022 року Даріо Срна телефонує Андрію Русолу з інформацією про те, що Йовічевіч очолить Шахтар, та отримує відповідь, що у Йовічевіча ще на сезон продовжено контракт із Дніпром-1. Даріо щиро дивується та обіцяє передзвонити, чого так і не сталося.
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- Тим часом: Йовічевіч спілкується з Русолом та намагається запевнити, що щойно на свою електронну пошту отримав контракт від Шахтаря, до цього ніяких переговорів із “гірниками” не вів, а зараз думає над тим, яке прийняте рішення. Тим часом Палкін виступає із палким коментарем щодо незадоволеності новими правилами ФІФА.
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- 28 червня у публічній площині з’являється інформація про те, що Шахтар скористався додатком ФІФА, забрав Йовічевіча без згоди Дніпра-1 та не заплатив за нього. 29 червня, за 4 дні до початку зборів Дніпра-1 у Словенії, Йовічевіч направляє листа до клубу та інформує, що після 30 червня не вважає себе пов’язаним трудовими відносинами із Дніпром-1.
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- 4 липня Дніпро-1 розпочав збори у Словенії, як і було погоджено із Йовічевічем, але БЕЗ тренера. 11 липня Де Дзербі офіційно залишає Шахтар. 14 липня Йовічевіч офіційно очолив Шахтар.
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- Вболівальники та вся футбольна спільнота можуть робити власні висновки. Висновок Дніпра-1 однозначний та безапеляційний: війна – це свого роду лакмусовий папір, який виявляє в людях ті риси, які в мирний час їм іноді вдається приховати.
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- Шахтар не вперше показав, що у клуба все ж таки є принципи – Шахтарю принципово начхати на поняття “взаємоповага”, “прозорість” та “щирість” у відносинах між суб’єктами футболу, а “ми – за подвійні стандарти” могло б стати новим головним гаслом донецького клубу.
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- Йовічевіч проявив себе, як справжній кріт, причому ще задовго до своєї презентації у якості головного тренера Шахтаря. Але, як-то кажуть в Україні, “все, що не робиться – все на краще”. Зараз протистояння Дніпра-1 та Шахтаря виходить на принципово новий рівень, що однозначно піде тільки на користь українському футболу", - йдеться у заяві Дніпра-1, повну версію якої ви можете переглянути на офіційному сайті клубу.
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- Раніше Юрій Береза прокоментував перехід Ігора Йовічевіча до Шахтаря.