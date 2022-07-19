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Дніпровський клуб опублікував об'ємну заяву з приводу відходу головного тренера Ігора Йовічевіча до Шахтаря.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті опублікував офіційну заяву щодо переходу Ігора Йовічевіча до Шахтаря під заголовком "Nepoštovanje i izdaja від Йовічевіча та підвійні стандарти Шахтаря".

"Дніпро-1 завжди декларував свою цілковиту відданість принципам Fair Play: ми виступаємо за розвиток футболу на засадах взаємоповаги, прозорості та відкритості. При цьому вважаємо, що більшість конфліктних ситуацій можна залагодити шляхом переговорів, але за умови, що сторони не тримають камінь за пазухою і дотримуються елементарних етичних норм.

Розповсюджений термін “наша велика футбольна родина” для нас є не заїждженим штампом, а базою, від якої ми відштовхуємося у відносинах з усіма, хто має відношення до футболу. Проте, у поточній ситуації із колишнім тренером все частіше згадується прислів’я про “у родині не без виродка”.

Ігор Йовічевіч, перебуваючи після початку війни за кордоном разом із сім’єю, у телефонних розмовах з керівництвом заявляв про свої наміри у новому змагальному сезоні продовжити роботу із Дніпром-1.

Аналогічні заяви тренер неодноразово робив і публічно. Зокрема, 27 травня в інтерв’ю він зазначив наступне: "Мій контракт з Дніпром-1 ще діє, і я бачу себе тренером цього клубу і в майбутньому. З того часу, як все почалося, я отримав багато пропозицій, мені постійно хтось дзвонить, але я всім відмовив, і далі відмовлятиму. Я не можу просто так піти, це було б несправедливо до тих людей, до клубу, до всього, що переживають українці, я не така людина. Мої думки та серце з ними, я вірю, що скоро ми знову будемо разом, гратимемо у футбол і продовжимо там, де зупинилися. Я поки не думаю про те, щоб покинути клуб. Звісно, ​​якщо все це, не дай боже, триватиме, то подивлюся, що буде, але зараз я, безперечно, тренер Дніпра-1 і хочу залишитися".



Йовічевіч спілкується з керівництвом Дніпра-1 та запевняє у своїй готовності залишитися тренером головної команди на наступний змагальний сезон, у разі, якщо буде прийняте рішення про проведення чемпіонату за кордоном або частково – на заході Україні, у безпечному місці.

Тим часом: Де Дзербі готовий залишитися у Шахтарі за умови, що УПЛ буде проводитись за кордоном. Шахтар “зондує ґрунт” для плану “Б” на випадок відходу Де Дзербі – починає вести перемовини із Йовічевічем.