Україна

Півзахисник Металіста 1925 прокоментував своє повернення на поле.

Вчора Металіст 1925 у рамках літніх зборів із рахунок 3:0 обіграв Ниву з Київської області. Саме у передмісті столиці, а саме у Щасливому, "жовто-сині" проводять підготовку до сезону.

Після матчу враженнями від гри поділився півзахисник слобожанців Владислав Дмитренко, який нещодавно відновився після тяжкої травми.

"Була важка гра. Третя гра за шість днів, на фоні втоми команда грала. Не скажу, що нам все вдавалося, але виграли, тому і добре.

Для мене гол+пас — хороший результат. Але багато ще є над чим працювати. Було багато помилок. Мені потрібно тільки додавати.

Травма ще турбує. Ще є кілька моментів, які мені потрібно зробити, розробити коліно. Але це все нюанси. Було важке повернення, довго працював. Але слава Богу, що зараз все добре. Дуже допомагають в команді і дуже за це вдячний.

Я отримав травму у вересні минулого року в товариській грі з полтавською Ворсклою. Після того операція, два місяці ще був в Україні. А далі, завдяки нашому клубу, мені дуже сильно допомогли, відправився на реабілітацію в Сербію. Там працюють великі професіонали своєї справи, вона, справді, мені дуже сильно допомогли. Я там був близько 5-6 місяців і за рахунок цього зараз я почуваю себе прекрасно. Можливо, навіть краще, ніж до травми. Тому я дуже вдячний всім, хто мені допомагав. Це їх заслуга також" — підсував 22-річний футболіст.



Нагадаємо, наступним матчем у розкладі команди Валерія Кривенцова є поєдинок проти Чорноморця. Харків'яни та одесити зустрінуться 30 липня.