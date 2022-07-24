Друголіговий ЛНЗ оголосив про підписання колишнього голкіпера Дніпра та Металіста 1925 Деніса Шеліхова. 

 

Окрім того, черкаський клуб підсилився захисником Краматорська Сергієм Швецем. Деталі підписаних контрактів не розголошуються.

Нагадаємо, що минулий сезон ЛНЗ завершив на третьому місці у турнірній таблиці.

Раніше ЛНЗ оголосив про підписання захисника Минаю Синьогуба.