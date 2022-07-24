Украина: Вторая лига 24 липня 2022, 16:19 Колишній голкіпер Металіста 1925 перейшов у ЛНЗ Деніс Шеліхов знайшов собі новий клуб. деніс шеліхов, металіст 1925 24 липня 2022, 16:19 Друголіговий ЛНЗ оголосив про підписання колишнього голкіпера Дніпра та Металіста 1925 Деніса Шеліхова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC LNZ (@fclnz) Окрім того, черкаський клуб підсилився захисником Краматорська Сергієм Швецем. Деталі підписаних контрактів не розголошуються. Нагадаємо, що минулий сезон ЛНЗ завершив на третьому місці у турнірній таблиці. Раніше ЛНЗ оголосив про підписання захисника Минаю Синьогуба. Люди Деніс Шеліхов Команди ЛНЗ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте