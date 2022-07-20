Перші п'ять матчів пройдуть у селі Щасливому, що під Києвом.
ФК Металіст 1925
20 липня 2022, 21:20
Харківський Металіст 1925 на своєму офіційному сайті опублікував розклад контрольних поєдинків перед стартом нового сезону.
Шість товариських матчів харків'ян відбудуться з 22 липня по 2 серпня. При цьому п'ять із них пройдуть у селі Щасливе, що під Києвом. Де пройде остання зустріч проти київського Рубікона, наразі невідомо.
Календар матчів Металіста 1925 на зборах:
22 липня – Колос;
24 липня – Штурм Іванків (чемпіонат Київської області);
26 липня – Нива Бузова (готується до виступів у Другій лізі);
30 липня – Чорноморець;
1 серпня – ФСК Маріуполь (Перша ліга);
2 серпня – Рубікон (Друга ліга).
Саме у Щасливому Металіст 1925 проводить свій навчально-тренувальний збір.
Раніше повідомлялося, що хавбек Металіста 1925 Огурцов перейшов в Карл Цайсс.