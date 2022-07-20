Україна

Перші п'ять матчів пройдуть у селі Щасливому, що під Києвом.

Харківський Металіст 1925 на своєму офіційному сайті опублікував розклад контрольних поєдинків перед стартом нового сезону.

Шість товариських матчів харків'ян відбудуться з 22 липня по 2 серпня. При цьому п'ять із них пройдуть у селі Щасливе, що під Києвом. Де пройде остання зустріч проти київського Рубікона, наразі невідомо.

Календар матчів Металіста 1925 на зборах:

22 липня – Колос;

24 липня – Штурм Іванків (чемпіонат Київської області);

26 липня – Нива Бузова (готується до виступів у Другій лізі);

30 липня – Чорноморець;

1 серпня – ФСК Маріуполь (Перша ліга);

2 серпня – Рубікон (Друга ліга).

Саме у Щасливому Металіст 1925 проводить свій навчально-тренувальний збір.

Раніше повідомлялося, що хавбек Металіста 1925 Огурцов перейшов в Карл Цайсс.