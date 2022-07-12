Украина

33-річний голкіпер став вільним агентом.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з воротарем Денисом Шеліховим.

33-річний голкіпер приєднався до харківського клубу минулого літа. За цей час він провів лише два поєдинки — матч у Кубку України проти Епіцентру (1:0) і проти Олександрії в УПЛ (0:2).

До харків'ян, Шеліхов захищав кольори мінського Луча, ВПК-Агро, Дніпра, Волині, Іслочі, Миколаєва та грузинського Сабуртало.

Раніше повідомлялося, що колишній капітан Руха перейшов у Металіст 1925.