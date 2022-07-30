Дніпряни продовжують підготовку до нового сезону у Словенії.
СК Дніпро-1
30 липня 2022, 16:15
Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.
У черговому контрольному матчі Дніпро-1 обіграв Полет, який виступає у другій лізі Хорватії з рахунком 2:0.
Перемогу дніпрянам принесли забиті м'ячі у виконанні Володимира Танчика та Артема Громова.
Нагадаємо, вчора Дніпро-1 оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Олександр Кучер. Також дніпряни посилилися шістьма гравцями.
Огляд матчу
НК Полет (Хорватія) – СК Дніпро-1 0:2
Голи: Танчик, 18, Громов, 70.
Полет: Жамбрес, Месаріч, Главіца, Міхалінець, Барат, Патафта, Шаріч, Кріштофіч, С.Зганець, Перчіч, Телебар.
Запасні: Топольняк, Стефанець, Сабол, Новак, Хорват, Джурініч, Мазга, Е.Зганець, Й.Зганець.
Дніпро-1: Рибак (Юрчук, 46), Адамюк, Сваток (Логінов, 46), Лучкевич (Кононов, 88), Горбунов (Бузанелло, 46), Сарапій (Бабенко, 62), Бланко (Когут, 62), Піхальонок (Рубчинський, 71), Танчик (Лебедєв,88), Назаренко (Громов, 46), Довбик.