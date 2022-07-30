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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 липня.

Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 29 липня:

Нападник київського Динамо Беньямін Вербич продовжить кар’єру в складі титулованого грецького клуба.

Донецький Шахтар вимагає повернення свої бразильських виконавців назад до команди.

Дніпро-1 отримав потужне кадрове підсилення у вигляді одразу шістьох гравців та нового головного тренера.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.