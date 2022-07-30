Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 29 липня.
Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.
Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 29 липня:
Нападник київського Динамо Беньямін Вербич продовжить кар’єру в складі титулованого грецького клуба.
Донецький Шахтар вимагає повернення свої бразильських виконавців назад до команди.
Дніпро-1 отримав потужне кадрове підсилення у вигляді одразу шістьох гравців та нового головного тренера.
Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.