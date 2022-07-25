Україна

До вашої уваги найкращі моменти спарингу.

Дніпро-1 продовжує підготовку до старту нового сезону, де команда зіграє не лише в українській Прем'єр-лізі, а й у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

У черговому контрольному матчі Дніпро-1 не зміг обіграти Аль-Наср із Дубая. Зустріч закінчилася без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Після цієї гри дніпряни отримали три вихідні дні, після чого команда продовжить підготовку у Словенії.

Огляд матчу:

Дніпро-1 – Аль-Наср 0:0

Дніпро-1: Рибак (Кінарейкін, 60), Картушов (Бузанелло, 60), Адамюк (Логінов, 46), Сваток (Порох, 60), Лучкевич, Сарапій (Матюшенко, 60), Рубчинський, Піхальонок (Бабенко, 46), Лебедєв (Соловйов, 60), Назаренко (Кононов, 60), Довбик (Громов, 60).

Аль-Наср (1 тайм): Альтамімі, Фаузі, Лукас, Ліма, Хамад, Тарік, Тозе, Мехді, Хаза, Менус, Кайке.

Аль-Наср (2 тайм): Адель, Омран, Ягу, Арі, Омар, Джалаль, Коджо, Хусейн, Джона, Салім, Айдар,Запасні: Джасім, Дарвіш.