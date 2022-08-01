Україна

В’ячеслав Рябов поділився своїми думками після спарингу із Севлюшем.

Півзахисник Кривбасу В'ячеслав Рябов прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Севлюша (9:0), у якому він оформив дубль.

Гра вийшла бойовою: десь отримували по ногах, місцями жорстко. Але Севлюш — доволі таки непоганий колектив, грає в пас, суперник мені сподобався. У них підібрана хороша команда. Так, трохи внесла свої корективи у нашу гру погода: м’яч застрягав, частенько приходилось робити підкати. В цілому, все пройшло непогано.

Ми виходимо грати у футбол. Вийшло забити стільки, скільки вийшло. Так, могли більше, але маємо що маємо. Команда постійно працює над реалізацією. Десь є помилки, але ми працюємо над собою.

Я вийшов на розминку й побачив фанатів. Приємна несподіванка. Вони приїхали через усю Україну нас підтримати. Було дуже приємно. Вони великі молодці, хочеться їм подякувати зі підтримку. Я впевнений, коли розпочнеться чемпіонат, вони знову будуть за нас палко вболівати, не дивлячись на матчі за порожніх трибун.

Чекаємо на новий сезон. Дуже вдячні нашим Збройним Силам за те, що вони захищають Україну. Завдяки їм ми тренуємось та займаємось улюбленою справою. Вірю, що все буде добре. Перемога буде за нами, адже ми на своїй рідній землі. Слава Україні!", - наводить слова Рябова прес-служба клубу.

Нагадаємо, свій наступний матч Кривбас проведе проти команди УПЛ — полтавської Ворскли. Гра пройде 3 серпня.