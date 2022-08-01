Україна

Клуби УПЛ продовжують підготовку до старту нового сезону.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують готуватись до старту нового сезону.

У першому поєдинку криворізький Кривбас розгромив аматорську команду Севлюш із Закарпатської області.

Команда Юрія Вернідуба забила у ворота суперника дев'ять м'ячів. У складі криворіжців оформленими дублями відзначилися Банада та Рябов, а по голу забивали Хобленко, Задерака, Волошин, Хомченовський та Попчук.

Севлюш – Кривбас 0:9

Голи: Банада, 6, 45+1, Хобленко, 12, Задерака, 29, Волошин, 40, Хомченовський, 48, Рябов, 63, 64, Попчук, 71.

Севлюш (стартовий склад): Марущинець, Бабич, Огерчак, Котляр, Дорі, Ковтун, Вагін, Русин, Чонка, Василинець, Пуканич. На заміну виходили: Керечан, Мєшко, Мірошниченко.

Кривбас: Кліщук (Хома, 46), Опанасенко (Татарков, 46), Рябов, Стецьков (Зотько, 46), Задерака (Попчук, 31), Банада (Семенов, 46), Шевченко, Кораблін (Понєдєльнік, 46), Дебелко (Хомченовський, 46), Волошин (Устименко, 46), Хобленко (Козак, 25 (Вернидуб, 46)).

У другому спарингу Інгулець здобув перемогу над Кремінем, який виступає у Першій лізі України.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь команди Сергія Лавріненка. У складі команди з Петрово голами відзначилися Блізніченко та Одарюк.

Інгулець – Кремінь 2:1

Голи: Блізніченко, Одарюк – Галоян, 51.

Кремінь: Єрмолов (Музичка 46), ГНП (Азізов 61), ГНП (Пилипенко 61), ГНП (Сидоренко 10), ГНП (Товкач 61), ГНП (Жданович 61), ГНП (Молько 61), Савіцький (Лісняк 61), Галоян (Ульянко 61), Галата (П’ятибрат 61), Куць (Вівдич 61).

Нагадаємо, старт нового розіграшу української Прем'єр-ліги заплановано на 23 серпня.