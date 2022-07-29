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Денис Устименко, Назар Волошин та Тимур Кораблін поділилися своїми думками після контрольного матчу.

Футболісти Кривбасу Денис Устименко, Назар Волошин та Тимур Кораблін прокоментували перемогу своєї команди у контрольному матчі проти Миная (3:1).

"Забивати завжди приємно, але головне, що ми виграли цей матч. В принципі усім задоволений. Так, були деякі помилки, але в цілому ми виглядали непогано. У моменті з голом якось відчув, що саме на мене йде передача. Слава Богу, що вдалось відзначитися й допомогти Кривбасу перемогти. Так, декілька разів прилетіло по ахіллах, але почуваю себе добре", — сказав Устименко, автор першого голу у ворота Миная.

"Кривбасу у деяких моментах не щастило, адже могли забивати більше. В епізоді з голом, можна сказати, відчув, що можна спробувати забити. Побіг, відібрав м’яча, вийшло. Я думаю, ми впорались із установкою тренера. Робили все те, про що й просив Юрій Миколайович", — заявив Волошин, автор третього голу.

"У мене був непоганий момент у першому таймі, але воротар виручив Минай. Трохи засмутився, адже треба було пробивати сильніше. Міг забити. Є над чим працювати, так як можна було зіграти й краще. В цілому гра вийшла рівною. Минай — хороша команда. Десь ми домінували, потім вони перехопили ініціативу. Цікаве протистояння вийшло", — додав Кораблін.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мінай — Кривбас.