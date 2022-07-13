Украина

Англійський вінгер, незважаючи на війну, продовжуватиме виступати у львівському клубі.

Вінгер Вів Соломон-Отабор ухвалив рішення повернутися до розташування львівського Руху та виступати в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Дуже радий повернутись в Україну. Минуло багато часу. У лютому, як і більшість легіонерів, я був змушений покинути Україну. Зараз я тут, я щасливий і хочу грати у футбол. Хочу нарешті дебютувати за Рух, бути корисним на полі. Забивати голи, віддавати гольові передачі. Для цього зараз потрібно добре підготуватись до сезону, набрати кондиції, щоб показати весь всій потенціал", — сказав Соломон-Отабор.

Раніше 26-річний англієць виступав у складі Бірмінгема, Болтона, Бекпула, Портсмута та Вігана. Крім них виступав за кордоном у складі софійського ЦСКА та Сент-Джонстона.

Нагадаємо, Соломон-Отабор став гравцем Руху в січні цього року, але через військове вторгнення Росії на територію України його дебют за львівський клуб так і не було відзначено.