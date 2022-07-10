Украина

Голами за Рух відзначились Марко Сапуга та Василь Руніч.

Львівський Рух продовжує підготовку до нового сезону в українській Прем'єр-лізі та вчора провів благодійний матч проти польської Ягеллонії.

Рахунок у матчі було відкрито на 40 хвилині, коли Лях виконав класну передачу з лівого флангу, після чого Руніч скинув м'яч у центр штрафного майданчика, звідки Сапуга розстріляв ворота поляків.

На 56-й хвилині Рух подвоїв перевагу в рахунку зусиллями Руніча, який замкнув простріл від Сича. У компенсований час арбітром поляки відіграли один м'яч завдяки голу у виконанні Поспішила.

Усі гроші, які були виручені від проведення благодійного матчу, будуть надіслані до благодійного фонду United24, який створено для збору коштів для допомоги Україні.

Ягеллонія (Білосток) – Рух (Львів) 1:2

Голи: Поспішил, 90+2 – Сапуга, 40, Руніч, 56.

Рух (Львів): Паньків, Лях, Холод (Кітела, 85), Білий, Роман (Сич, 45), Федорчук (Пастух, 76), Підгурський (Таллес, 45), Бойчук (Квасниця, 72), Сапуга, Руніч (Притула, 72), Климчук (Карабін, 72).

Попередження: Сапуга, Квасниця.