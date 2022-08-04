Україна

Рівненці підсилюють команду.

Рівненський Верес оголосив про пдіписання однорічного контракту з 32-річним півзахисником Олександром Лебеденком. Зазначимо, що футболіст є вихованцем клубу Явір із Краснопілля, де й народився.

Окрім Явору грав за Суми, Маріуполь (у складі команди з Мітса-Героя виграв Першу лігу-2016/2017, хоча й залишив клуб взимку), Полтаву, харківський Геліос, житомирське Полісся та Альянс із Липової Долини. Саме першоліговий колектив був останнім клубом у кар'єрі Лебеденка.

Нагадаємо, також Верес продовжив контракт із трьома виконавцями.