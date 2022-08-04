Україна

Перші слова Еннура Тотре у полтавському клубі.

Полтавська Ворскла оголосила про підписання трирічного контракту з 25-річним північномакедонським півзахисником Еннуром Тотре. Новачок вже встиг дати перший коментар прес-службі "зелено-білих".

"Я невимовно щасливий стати частиною клубу Ворскла. Хочу подякувати кожному, хто сприяв підписанню мого контракту.

Це лише мій перший день у команді, ввечері мої нові партнери провели вдалий матч із Кривбасом. Взагалі хочу сказати, що у клубі все влаштовано якнайкраще, сподівання на хороший сезон.

І ще хочу сказати вболівальникам, що віддам 100 відсотків своєї майстерності заради результату" — підсумував Тотре.



Попередні клуби Тотре — Шкендія з рідної країни та албанська Тирана.

Нагадаємо, Ворскла вже вирішила, де буде проводити домашні матчі.