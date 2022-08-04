Україна

Полтавчани гратимуть на Заході України.

Полтавська Ворскла проводитиме домашні матчі на Закарпатті. Домівкою підопічних Віктора Скрипника на сезон-2022/2023 стане Минай-Арена, яка знаходиться у передмісті Ужгорода.

"З огляду на ситуацію в країні та безпеку працівників і футболістів клубу визначено основний стадіон Ворскли на сезон 2022/2023. Ним стане Минай-Арена.

Мріємо якнайшвидше повернутися до рідного міста!" — зазначено на офіційному сайті "зелено-білих".

Зазначимо, нещодавно полтавчани підсилилися північномакедонським футболістом.