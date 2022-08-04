Полтавчани гратимуть на Заході України.
Минай-Арена, ФК Ворскла
04 серпня 2022, 15:57
Полтавська Ворскла проводитиме домашні матчі на Закарпатті. Домівкою підопічних Віктора Скрипника на сезон-2022/2023 стане Минай-Арена, яка знаходиться у передмісті Ужгорода.
"З огляду на ситуацію в країні та безпеку працівників і футболістів клубу визначено основний стадіон Ворскли на сезон 2022/2023. Ним стане Минай-Арена.
Мріємо якнайшвидше повернутися до рідного міста!" — зазначено на офіційному сайті "зелено-білих".
Зазначимо, нещодавно полтавчани підсилилися північномакедонським футболістом.