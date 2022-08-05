Україна

Ще один український футболіст, який перебрався до країни-агресора.

Колишній гравець чернігівської Десни Олександр Масалов поставив свій підпис під контрактом із Уфою. Про це повідомляє прес-служба російського клубу.

Деталі угоди із 25-річним українцем, який втратив свій російський паспорт на базі клубу у Чернігові, не розголошуються.

Зазначається, що футболіст перебрався до нового клубу на правах вільного агента.

Минулого сезону Масалов провів шість поєдинків в УПЛ, відігравши 183 хвилини.