Ще один український футболіст, який перебрався до країни-агресора.
Олександр Масалов, ФК Уфа
05 серпня 2022, 14:52
Колишній гравець чернігівської Десни Олександр Масалов поставив свій підпис під контрактом із Уфою. Про це повідомляє прес-служба російського клубу.
Деталі угоди із 25-річним українцем, який втратив свій російський паспорт на базі клубу у Чернігові, не розголошуються.
Зазначається, що футболіст перебрався до нового клубу на правах вільного агента.
Минулого сезону Масалов провів шість поєдинків в УПЛ, відігравши 183 хвилини.