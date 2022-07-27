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Про це заявив міністр молоді та спорту України.

Чернігівський стадіон імені Гагаріна, на якому свої домашні матчі проводила чернігівська Десна, зазнав важких руйнувань під час обстрілів російськими вбивцями. Прес-служба "біло-синіх" повідомляла, що він не підлягає реконструкції.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про майбутнє арени.

"Зараз це не на часі, але після перемоги, нам потрібно зробити нову спортивну інфраструктуру. І цей стадіон потрібно відновити з нуля. Зробити найсучасніший стадіон, щоб місцева команда "Десна" грала і всі містяни приходили вболівати за свою рідну команду" - підсумував міністр у коментарі Суспільному

Нагадаємо, ультрас Десни жорстоко мстяться терористичній нації за знищення рідного стадіону.