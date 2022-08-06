Україна

"Гірники" зіграють на Стадіо Олімпіко.

Шахтар у рамках товариського поєдинку зустрінеться з Ромою на домашньому полі римлян Стадіо Олімпіко.

Як повідомляє офіційний сайт італійського клубу, на матч продано вже близько 70 тисяч квитків.

"Гірники" продовжують підготовку до сезону у Словенії. Матч з Ромою буде благодійним.

Кошти від реалізації квитків та реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян і дітей, які постраждали від війни. За 5 благодійних матчів, зіграних навесні, було зібрано 13,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що Шахтар орендує Тренувальний центр Легії у Варшаві.