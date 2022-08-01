Україна

Угода розрахована на період від серпня до листопада 2022 року.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про те, що клуб уклав договір оренди та обслуговування із Тренувальним центром Легії у Варшаві.

Орендна угода розрахована на період від серпня до листопада 2022 року.

Центр, якому було удостоєно звання "Найкраща спортивна споруда 2021 року" у престижному рейтингу Sport Biznes Polska, розташований за 20 хвилин їзди від аеропорту у Варшаві та за 30 хвилин від центру Варшави, включаючи стадіон Легія, де Шахтар гратиме у Лізі чемпіонів.

Тренувальний центр Легії також стане місцем де Шахтар U-19 проведе свої домашні матчі Юнацької ліги УЄФА.