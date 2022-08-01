Угода розрахована на період від серпня до листопада 2022 року.
ФК Шахтар
01 серпня 2022, 13:45
Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про те, що клуб уклав договір оренди та обслуговування із Тренувальним центром Легії у Варшаві.
Орендна угода розрахована на період від серпня до листопада 2022 року.
Центр, якому було удостоєно звання "Найкраща спортивна споруда 2021 року" у престижному рейтингу Sport Biznes Polska, розташований за 20 хвилин їзди від аеропорту у Варшаві та за 30 хвилин від центру Варшави, включаючи стадіон Легія, де Шахтар гратиме у Лізі чемпіонів.
Тренувальний центр Легії також стане місцем де Шахтар U-19 проведе свої домашні матчі Юнацької ліги УЄФА.