Україна

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти гри.

Харківський Металіст 1925 обіграв Діназ у товариському матчі в рамках підготовки до старту нового сезону.

У першому таймі харків'яни тричі вразили ворота суперника зусиллями Дмитренка, Габелка та Капінуса. У другому таймі їх зусилля підкріпив Потімков, але гості не здавалися і до кінця зустрічі змогли забити два м'ячі.

Для Металіста 1925 це третя перемога поспіль — до цього харків'яни обіграли Рубікон та ФСК Маріуполь.

Наступний матч команда Валерія Кривенцова проведе проти Олександрії. Гра відбудеться 10 серпня.

Огляд матчу

Металіст 1925 – Діназ 4:2

Голи: Дмитренко, 19, Габелок, 39, Капінус, 43, Потімков, 60 – ?, 62, ?, 73

Металіст 1925: Гравець на перегляді (Сидоренко, 46), Жичиков (Потімков Ю., 46), Курило (Шершень, 46), Безуглий (Ткачук, 46), Гравець на перегляді (Гравець на перегляді, 46), Мартинюк (Коваленко І., 46), Габелок (Емере, 46), Гравець на перегляді (Гравець на перегляді, 46), Капінус (Гравець на перегляді, 46), Дмитренко (Ременюк, 46), Зубков (Гравець на перегляді, 46).

Діназ: Солдатенко, Мащенко, Волошин, Ічанський, Гравець на перегляді, Корєшков, Підручний, Білоус, Старенький, Шевченко, Шкурат.