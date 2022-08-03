У вівторок харків'яни познущалися з друголігового колективу.
Металіст 1925
03 серпня 2022, 09:32
2 серпня Металіст 1925 у черговому матчі на зборах у Щасливому під Києвом розгромив
столичний Рубікон. Підопічні Валерія Кривенцова поклали у ворота суперників цілих 10 м'ячів.
Металіст 1925 — Рубікон — 10:0
Голи: Рафальський, 10, аг; Ременюк, 23, 36; Мартинюк, 29; Зубков, 40; Р. Русин, 50, 56; гравець на перегляді, 59, 87; гравець на перегляді, 61.
Металіст 1925: Сидоренко (к) (Потімков І. 46), Жичиков, Ткачук, Курило, гравець на перегляді, Мартинюк, Габелок, Кравчнко (гравець на перегляді 46), Русин, Ременюк, Зубков (гравець на перегляді 46)
Рубікон: Ферт, Сухомлинов, Рафальський, Коваленко, Давиденко, Швецць, Ісадченко, Сахнюк, Бороденко, Уманець, Гладковський
Виходили на заміни: Абрамов, Лавриненко, Козик, Фімченко, Цуркін, Пимченко, Цимбал, Ливицко, Левченко, Шило
Нагадаємо, раніше слобожанці розписали мирову
з Чорноморцем.