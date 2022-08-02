Україна

"Жовто-сині" продовжують готуватись до сезону.

Харківський Металіст 1925 продовжує готуватися до розіграшу УПЛ-2022/2023 у Щасливому під Києвом. Сьогодні суперником слобожанців по спарингу був київський Рубікон із Другої ліги України, який був обіграний з рахунком 10:0.

Відначимо, що у складі команди Валерія Кривенцова знову вийшло кілька гравців на перегляді — цього разу троє.

Металіст 1925 — Рубікон — 10:0

Голи: Рафальський, 10, аг; Ременюк, 23, 36; Мартинюк, 29; Зубков, 40; Р. Русин, 50, 56; гравець на перегляді, 59, 87; гравець на перегляді, 61.

Металіст 1925: Сидоренко (к) (Потімков І. 46), Жичиков, Ткачук, Курило, гравець на перегляді, Мартинюк, Габелок, Кравчнко (гравець на перегляді 46), Русин, Ременюк, Зубков (гравець на перегляді 46)

Рубікон: Ферт, Сухомлинов, Рафальський, Коваленко, Давиденко, Швецць, Ісадченко, Сахнюк, Бороденко, Уманець, Гладковський

Виходили на заміни: Абрамов, Лавриненко, Козик, Фімченко, Цуркін, Пимченко, Цимбал, Ливицко, Левченко, Шило

Нагадаємо, Металіст 1925 досяг домовленості з дитячою футбольною школою Едмара та Шав'єра.