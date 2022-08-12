Україна

Денис Шевченко розповів про повернення команди до тренувань після трьох вихідних.

Півзахисник Кривбасу Денис Шевченко прокоментував повернення до тренувального процесу після трьох вихідних перед стартом нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Три вихідні дні — це нормально. Необхідно продовжувати набирати форму, так як розуміємо, що скоро початок чемпіонату, до якого ми повинні підійти у бойовій готовності та показувати результат на поле.

Вихідні — це не привід розслаблятись та відпочивати. Кожен з нас продовжував підтримувати форму. Хтось займався у залі, хтось фізичною роботою. Усі сумлінно працювали навіть у вихідні.

Команда у хорошому настрої продовжує готуватись до старту сезону. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що маємо змогу займатись улюбленою справою. Потрібно тренуватись тільки із позитивним настроєм", - наводить слова Шевченка прес-служба клубу.

Раніше президент Кривбасу Костянтин Караманіц розповів про очікування від нового сезону.