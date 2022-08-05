Україна

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

Криворізький Кривбас у черговому контрольному матчі в рамках підготовки до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі поступився полтавській Ворсклі (2:3).

Рахунок у матчі було відкрито на 19 хвилині, коли голом відзначився Банада, а за дві хвилини його успіх підкріпив Зотько. Однак у другому таймі на полі домінувала команда Віктора Скрипника, що вилилося у три забиті м'ячі, а вторами яких стали Черниш та Степанюк, який оформив дубль.

Огляд матчу

Кривбас — Ворскла 2:3

Голи: Банада, 19, Зотько, 21 — Степанюк, 60, 78, Черниш, 90.

Кривбас: Сарнавський, Татарков, Вернидуб (Опанасенко, 61), Зотько, Стецьков, Семенов, Банада (Кораблін, 56), Понєдєльнік (Попчук, 80), Хомченовський (Рябов, 71), Волошин (Дебелко, 70), Устименко (Шевченко, 73).

Ворскла: Різник, Феліпе, Яворський, Челядін, Бацула, Пуцлін, Козиренко, Толі, Кулаковський, Марлісон, Кравчук.